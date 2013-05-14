У Львові за хуліганство заарештували президента ФК "Карпати"

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

У коментарі УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила факт затримання, за рішенням суду, „25-річного львів’янина, який 6 травня у центрі Львова, на площі Ринок, під час „обливаного понеділка”, вчиняв хуліганські дії та не виконав законні вимоги працівників міліції”.

Вона повідомила, що 13 травня Галицький районний суд міста Львова виніс постанову про адміністративний арешт 25-річного львів’янина за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків).

„Сьогодні чоловіка було затримано і поміщено до ІТТ на три доби”, - додала Добровольська.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, 25-річний чоловік, 6 травня вчиняв хуліганські дії, обливав перехожих у центрі Львова водою, а також шарпав працівника міліції, який вимагав припинити хуліганські дії, за форменний одяг.

Довідка: Тарас Павлів - 1988 р. н., голова громадської організації «Завжди вірні», яка з вересня 2012 року є розпорядником управляючої частки (50%) акцій ФК «Карпати Львів». Аспірант кафедри вищої геодезії і астрономії Національного університету «Львівська політехніка». У фан-русі «Карпат» перебуває з 2006 року. Один із співзасновників громадської організації «Завжди вірні», яку створено 2010 року й відтоді вона виконує більшість організаційної роботи з найактивнішими вболівальниками «Карпат».

Поливаний понеділок — понеділок після Великодня, називається ще «обливаним понеділком», бо в цей день, за стародавнім звичаєм, хлопці обливають дівчат водою, за це дівчата дарують їм крашанки.