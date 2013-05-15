Тарантіно погодився зробити свого Джанго добрішим - спеціально для китайців

"Нова версія фільму є на хвилину коротшою, ніж попередня", - розповів менеджер кінотеатру UME Cineplex у Пекіні.

Він припускає, що вирізали усі сцени, які містять кадри з оголеними тілами.

У фільмі "Джанго вільний" грають такі актори як Леонардо ДіКапріо у ролі власника плантації та Джеймі Фокс як звільнений раб, який готується стати мисливцем за головами і вимагає звільнення своєї дружини перед Громадянською війною у США.

Компанія-дистриб'ютор Sony Pictures повідомила, що Тарантіно погодився на "деякі корективи", щоб зменшити кількість насильства у фільмі до його прем'єри у Китаї минулого місяця.

Виконавчий директор Sony Pictures Жанг Міао в інтерв'ю виданню Southern Metropolis Daily розповів, що зміни до фільму містять "перефарбування крові у темніший колір" та "зменшення висоти бризок крові".

Фільм "Джанго вільний", перший з доробку Квентіна Тарантіно, який демонструють у Китаї, був відкорегований суворими цензорам, які, як правило, прибирають зі стрічок сцени насильства, сексу та провокативний політичний вміст.

Раніше цього року деякі китайські глядачі були спантеличені, адже з нового фільму про Джеймса Бонда "Скайфол" вирізали моменти, які стосувалися секс-торгівлі на китайській території Макао.

А "Хмарний Атлас" з Томом Хенксом у китайський кінотеатрах вийшов на 38 хвилин коротшим, аніж він є насправді: з фільму вирізали любовні сцени за участі геїв.

ВВС Україна