Чоловіки гинуть у 5 разів частіше за жінок

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, тенденції смертності населення України, особливо чоловіків, від хвороб органів травлення також є надзвичайно негативними - найбільш значне підвищення її рівня припадає на 2005–2009 рр.

Що стосується вікових ризиків смерті, то найвищими вони є у віці 45–49 років для чоловіків та 30–44 роки для жінок, наголосили у відомстві.

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Нині внаслідок різного роду нещасних випадків, травм та отруєнь в Україні гине понад 40 тис. осіб, до 70% з яких перебуває у працездатному віці. У МОЗ наголосили, що характерною рисою смертності від зовнішніх причин в Україні є разюча статева диференціація: якщо чоловіча смертність від усіх причин у віці 16–59 років майже утричі перевищує жіночу, то від зовнішніх причин – у 5 разів.