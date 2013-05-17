У букмекерських рейтингах Огнєвич посіла другу позицію

Вони не є офіційними, хоча досить авторитетні. У той же час і професіонали високо оцінюють шанси українки на перемогу в пісенному конкурсі Євробачення 2013.

Букмекери також переглянули свої оцінки шансів на перемогу Злати Огнєвич - з третьої позиції вона перемістилася на другу. Глядацькі симпатії до Огнєвич, згідно з опитуваннями, також продовжують зростати. Шанси українки на перемогу також високо оцінюють і журналісти, яких опитували в прес-центрі міжнародного конкурсу Євробачення 2013.

Основна боротьба за перше місце, за оцінками журналістів розгорнеться між трьома претендентками: українка Злата Огнєвич, росіянка Діна Гаріпова і датчанка Еммілі де Форест. Незважаючи на високі шанси на перемогу Злата все ж дуже нервує: «Я так нервувала в зеленій кімнаті, очікуючи результати голосування, мало не заплакала. Я втратила туфлі. Мій бек-вокаліст Клівленд Уоткісс в кінці ніс мене на руках. Я відчувала себе Попелюшкою. Ігор (велетень, який виносив Злату Огнєвич на сцену на руках) сказав, що він ніколи не відчував себе таким щасливим, як сьогодні », - поділилася співачка на прес-конференції.

Зараз Злата кожну вільну хвилину присвячує репетиціям - вона і учасники її команди використовують кожну вільну хвилину і будь-який куточок готелю для відпрацювання номеру, який буде представлений у фіналі конкурсу.

Фінал конкурсу Євробачення-2013 відбудеться у суботу, 18 травня. Пряму трансляцію можна буде побачити на телеканалі Перший національний о 22.00.