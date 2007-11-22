Янукович обіцяє ціну на газ - ”вигідну для споживачів”

Питання про ціну газу для України буде вирішене до Нового року, впевнений прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Ашгабаті, де проходить засідання Ради глав урядів СНД.

"Думаю, що питання про ціну за газ, який поставляється Росією Україні, буде вирішене до Нового року", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому український прем`єр не назвав конкретну ціну, на яку розраховує Україна при постачаннях російського газу. "Ціна буде вигідна для споживачів", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 дол. за тисячу кубометрів, з січня 2006 року - 95 дол. за тисячу кубометрів, а з січня 2007 року - 130 дол. за тисячу кубометрів.