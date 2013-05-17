У Горлівці спалили авто організатора виїзду донеччан в Київ на завтрашню акцію
14:30, 17 травня 2013Суспільство
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Сьогодні вночі, о 02.15, у м. Горлівка Донецької області невідомі особи вчинили підпал автомобіля керівника Донецького обласного відділення громадянського руху «Спільна Справа» Дениса Токаря, який забезпечував організацію приїзду великої групи громадян на акцію «Вставай, Україно!» 18 травня у Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху “Спільна справа”, автомобіль зазнав незворотніх пошкоджень (повністю вигоріла моторна частина) і відновленню не підлягає.
Громадянський рух «Спільна справа» пов’язує цю подію виключно з багаторічною опозиційною діяльністю Токаря і з тим фактом, що саме він відкрито закликав мешканців Донецької області взяти участь в акції 18 травня та координував організацію цієї поїздки. Станом на 16 травня група донеччан, які зголосилися взяти участь в акції, налічувала більш як 270 осіб, зазначається в повідомленні.
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