У Горлівці спалили авто організатора виїзду донеччан в Київ на завтрашню акцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху “Спільна справа”, автомобіль зазнав незворотніх пошкоджень (повністю вигоріла моторна частина) і відновленню не підлягає.

Громадянський рух «Спільна справа» пов’язує цю подію виключно з багаторічною опозиційною діяльністю Токаря і з тим фактом, що саме він відкрито закликав мешканців Донецької області взяти участь в акції 18 травня та координував організацію цієї поїздки. Станом на 16 травня група донеччан, які зголосилися взяти участь в акції, налічувала більш як 270 осіб, зазначається в повідомленні.