На Житомирщині голова сільради потайки виписував собі премії

В Овруцькому районі Житомирської області співробітники сектору Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Овруцького райвідділу міліції викрили голову однієї з сільрад району та керівника відділу Овруцької райдержадміністрації, які, зловживаючи службовим становищем, незаконно отримували премії.

Як повідомила УНІАН працівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук, зловмисників затримали у середу, 15 травня, відносно них відкрили кримінальне провадження.

"Голова однієї з сільських рад Овруцького району, 56-річний держслужбовець, неодноразово вносив зміни до рішення сільської ради, доповнюючи офіційні документи даними про власне преміювання. Хоча ці питання повинні попередньо розглядатися на сесіях", - розповіла Номерчук.

За її словами, таким чином голова сільради незаконно виписав собі премії на суму 9 тис. гривень

Такі факти були викриті оперативниками служби боротьби з економічною злочинністю.

До відповідальності буде притягнуто також 44-річного керівника відділу Овруцької райдержадміністрації, який також протягом тривалого часу преміював самого себе без відома керівництва. Правоохоронці встановили, що чиновник видавав відповідні недостовірні накази, згідно з якими отримав гроші в сумі 5 тис. грн.

«Інформацію за виявленими фактами було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація обох вчинених правопорушень - ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення)», - розповів УНІАН начальник Овруцького райвідділу міліції Володимир Башинський.

Згідно з чинним законодавством, такі дії караються штрафом або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.