Депутат ініціює розслідування проти газової компанії Курченка

Проект відповідної постанови №2985 зареєстровано в парламенті й опубліковано на сайті ВР.

«Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин участі посадовців у контрабанді та монополізації ринку нафтопродуктів і скрапленого газу, порушень у сфері державних закупівель за участю групи компаній «Газ Україна 2009», - сказано в документі.

Як обгрунтування для створення цієї комісії в документі наводяться журналістські розслідування низки українських ЗМІ, які стверджують, що діяльність компанії «Газ Україна 2009» призвела до значних втрат державного бюджету. Зокрема, наводиться інформація про те, що за короткий проміжок часу група отримала контроль над 80% внутрішнього збуту скрапленого газу й зайняла провідне місце в імпорті нафтопродуктів в Україну, при цьому йдеться, що держбюджет втратив приблизно 1,5 млрд грн від несплати акцизу і ПДВ.

На цю тему: Харків веде переговори з новим власником “Металіста”

Довідка УНІАН. Основним акціонером групи компаній «Газ Україна 2009» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ у зв'язку з придбанням наприкінці 2012 року в харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.

Група компаній «Газ Україна 2009», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), у березні 2013 року купила в найбільшої приватної російської нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

На цю тему: Одеський нафтопереробний завод знову почав працювати

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна 2009» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний обіг групи становить близько 10 млрд доларів.