Одеський нафтопереробний завод знову почав працювати
12:11, 01 квітня 2013Суспільство
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На початку літа на ринку з’явиться бензин заводу.
За словами Курченка, на заводі працює компетентна команда фахівців / Фото: Metalist.ua
Після понад двох років простою одеського нафтопереробного заводу підприємство знову почало працювати.
Уже функціонує установка первинної переробки нафти. Нафта, з якої вироблятимуть бензин, надходитиме морем з Росії. Нові власники нафтопереробного заводу обіцяють, що пальне буде високої якості, повідомляє ТСН.
«Перед нами зараз стоять задачі, які пов'язані з поставкою, технологією, логістикою та іншим. Для цього у нас є дуже компетентна команда», – заявив Сергій Курченко, голова ради директорів групи ВЕТЕК.
Відео надано ТСН
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