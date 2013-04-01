Одеський нафтопереробний завод знову почав працювати

Після понад двох років простою одеського нафтопереробного заводу підприємство знову почало працювати.

Уже функціонує установка первинної переробки нафти. Нафта, з якої вироблятимуть бензин, надходитиме морем з Росії. Нові власники нафтопереробного заводу обіцяють, що пальне буде високої якості, повідомляє ТСН.

«Перед нами зараз стоять задачі, які пов'язані з поставкою, технологією, логістикою та іншим. Для цього у нас є дуже компетентна команда», – заявив Сергій Курченко, голова ради директорів групи ВЕТЕК.

Відео надано ТСН