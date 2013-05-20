В Україні починають стрімко дешевшати тепличні овочі – експерт

Прогнозується, що ця тенденція збережеться і надалі. Зокрема, ринок почали заповнювати вітчизняні тепличні овочі. Також найближчим часом прогнозується зростання пропозиції плодоовочевої продукції з Півдня України.

Про це повідомив експерт аграрних ринків, керівник ІА «AgroNews» Руслан Швець.

«Протягом останніх тижнів в Україні спостерігалося зниження ціни на плодоовочеву продукцію. Так, за минулий тиждень овочі подешевшали на 3%. Причини прості. По-перше, на сьогодні українські споживачі вже мають досить широку пропозицію вітчизняних тепличних овочів. Так, за останній тиждень тепличні огірки подешевшали на 6,6%, а томати – на 0,5%. По-друге, завдяки сприятливим погодним умовам південні регіони України збільшують пропозицію овочів. І по-третє, в даний час в Україні відсутні чинники, що підвищують ажіотаж на ринку», – зазначив Руслан Швець.

Експерт зазначив, що овочі реалізуються за доступною ціною. Так, картопля зараз коштує 2,17 гривні за кілограм, капуста – 2,44 гривні за кілограм, морква – 3,13 гривні за кілограм, буряк – 2,58 гривні за кілограм і цибуля – 2,09 гривні за кілограм. Тому, в цілому, кілограм овочів борщового набору обійдеться споживачам у 12,14 гривні за кілограм.

«Зниження ціни, у свою чергу, сприятиме зростанню обсягів продажів. І очікується, що пропозиції овочів буде достатньо, щоб задовольнити потреби споживачів. Крім того, Мінагрополітики продовжує підтримку проведення ярмарків сільгосппродукції та розвиток ОРСП. А ці заходи, у свою чергу, допомагають уникнути необгрунтованих посередників на плодоовочевому ринку», – підсумував експерт.

Нагадаємо, що раніше міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк неодноразово підкреслював переваги купівлі продукції, в тому числі плодоовочевої, на продовольчих ярмарках і ОРСП, де можна уникнути необгрунтованих націнок посередників. А з метою збільшення виробництва тепличних овочів держава і надалі підтримуватиме розвиток тепличних комплексів. Так, у 2012 році в Україні було введено в експлуатацію близько 30 гектарів нових високотехнологічних теплиць. У поточному ж році планується побудувати ще 52 гектари теплиць.