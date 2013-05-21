Автомобілі ЗАЗ за «народними» цінами

Все ж під час нестабільної економічної ситуації споживачеві властиво економити на всьому, включаючи можливість покупки авто.

Вітчизняному споживачеві – «народна» ціна. Саме цим принципом керувався офіційний дистриб’ютор автомобілів ЗАЗ в Україні, розпочавши кампанію знижок «Розуміючи Вас, ми знизили ціни на ЗАЗ». У рамках кампанії знижено роздрібні ціни на найпопулярніші автомобілі вітчизняного виробництва - ЗАЗ Lanos і ЗАЗ Sens. Це означає, що до 30 червня нинішнього року стати власником цих моделей можливо з вигодою до 7000 грн. Знижені цінові пропозиції діють як на новенькі авто виробництва 2012 року, так і на автомобілі виробництва 2013 року. «Запровадивши знижки на наші найпопулярніші моделі - ЗАЗ Lanos і ЗАЗ Sens - ми не ставили на меті розпродати склади. - Коментує ініціативу Генеральний директор Філії «АвтоЗАЗ-сервіс» Андрій Залуцький. - У той час, коли на ринку панують суперечливі думки щодо можливості подорожчання автомобілів різних брендів, ми хотіли сказати своєму покупцеві, що ЗАЗ продовжує залишатися лояльним до нього. Ми пропонуємо українському споживачеві якісні автомобілі за оптимальними цінами».

ЗАЗ Lanos і ЗАЗ Sens – не новачки в модельній лінійці ЗАЗ. Перевірені роками експлуатації на українських дорогах, обидві моделі стали популярними серед різних аудиторій: їх купують в якості повноцінного сімейного автомобіля, як перший автомобіль, вони поповнюють автопарки державних установ і таксопарків.

ЗАЗ Lanos завдяки своїм відмінним ходовим якостям вже давно заслужив народне визнання і негласний титул «народного улюбленця». Покупець, як відомо, голосує своїм гаманцем. Саме тому 6 років поспіль ЗАЗ Lanos перемагав у номінації «Абсолютний лідер продажу» престижної Всеукраїнської автомобільної акції «Авторейтинг» серед всіх моделей на українському ринку. Сьогодні, наприклад, ЗАЗ Lanos в базовій комплектації коштує всього 70 000 грн. А ціна автомобіля в комплектації "комфорт" з кондиціонером, підігрівом сидінь, передніми протитуманними фарами і іншими корисними опціями складає всього від 74900 грн.

З 2011 року ЗАЗ Lanos у продажу з автоматичною КПП. На сьогоднішній день – оце найдоступніший автомобіль класу «С» з «автоматом», ціна якого стартує всього від 85000 грн, з урахуванням знижки 7000 грн.

Не менш приємними для покупця стануть ціни і на ЗАЗ Sens. Цей автомобіль є найдоступнішим авто у своєму класі. Сьогодні офіційний дистриб'ютор пропонує покупцеві рекордно знижену ціну на цю модель у базовій комплектації - від 56 900 грн. «Люксова» комплектація ЗАЗ Sens в кузові седан, яка має таку актуальну в літню спеку опцію, як кондиціонер, доступна за ціною авто від 62 900 грн., з урахуванням знижки 7100 грн.

Обидві моделі можуть бути укомплектовані заводським газобалонним обладнанням італійського виробництва Tartarini. ГБО дозволяє автовласникові економити на паливі до 40% на рік. Цей факт ще раз підтверджує репутацію ЗАЗ Lanos і ЗАЗ Sens як дійсно доступних авто, які припадуть «по кишені» бюджетному покупцеві. І останнє, але не менш важливе, про що слід знати - виробник пропонує покупцеві європейську гарантію на

3 роки, або 100 тис. км пробігу на кожен автомобіль. При цьому міжсервісний інтервал становить 15 тис. км.