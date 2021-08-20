79-річна мешканка Миколаєва Ольга Перепелиця вперше отримала водійське посвідчення - напередодні їй влаштували сюрприз у регіональному сервісному центрі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Жінка зізнається, що це скоріше потреба - її чоловік захворів, тому керувати авто немає кому. Раніше подружжя придбало електроавтомобіль на кошти від продажу останнього авто. Тоді жінка почала вчитися: їздила біля будинку без прав. Втім, одного разу її зупинили патрульні.
Коли вона почала шукати автошколу, то отримала відмови у двох закладах.
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У сервісному центрі розповіли, що жінка на відмінно склала всі іспити, до того ще й з першої спроби.
"У першому іспиті допускаються дві помилки, було здійснено одну помилку. Не всі молоді так справляються", - зауважує керівник центру Вадим Шмулько.
Водійка зазнається, що спочатку виїжджати на дорогу було страшно, але згодом почала отримувати задоволення. І шкодує, що не навчилася раніше. Зараз її основними маршрутами є лікарня, базар і аптеки. Незабаром жінка планує поїхати до онуків, які мешкають в іншому районі Миколаєва.