Новий закон дозволяє водіям показувати поліцейським цифрові документи, пояснили в міністерстві.

Ухвалений Верховною Радою сьогодні, 16 лютого, закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння прирівнює цифрові водійські права, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та автостраховку в мобільному додатку «Дія» до паперових аналогів цих документів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації на своєму сайті.

Зазначається, що тепер водій може показати поліцейському цифрові документи: водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і договір обов'язкового страхування (ОСАГО) для посвідчення своєї особистості і права на водіння.

Згідно з повідомленням, раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів.

Посилення штрафів за "п'яне" водіння

Сьогодні Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» (№2695), яким посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху і керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний застосунок для оцифрованих документів «Дія 2.0». Оновлена ​​версія програми містить такі документи: свідоцтво про народження дитини, довідку внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додачу до цифрового внутрішнього і закордонного паспортів, водійських прав, техпаспорта та автострахування, які були ще в старій версії. Також мобільний додаток відображає життєвий простір реєстрації проживання згідно з паспортом або свідоцтвом про народження.

Крім того, за допомогою оновленого застосунку можна перевірити наявність штрафів та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, борги за виконавчим провадженням щодо фізособи-боржника, передавати право на керування транспортним засобом через замовлення електронного свідоцтва про його реєстрацію і подати заявку на отримання 8 тис. грн допомоги від держави.

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Автор: Павло Степанець