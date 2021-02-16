Ухвалений Верховною Радою сьогодні, 16 лютого, закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння прирівнює цифрові водійські права, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та автостраховку в мобільному додатку «Дія» до паперових аналогів цих документів.
Читайте такожПонад сто партнерів: Мінцифри похвалилося успіхами програми "Дія"
Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації на своєму сайті.
Зазначається, що тепер водій може показати поліцейському цифрові документи: водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і договір обов'язкового страхування (ОСАГО) для посвідчення своєї особистості і права на водіння.
Згідно з повідомленням, раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів.
Посилення штрафів за "п'яне" водіння
- Сьогодні Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» (№2695), яким посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху і керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
- У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний застосунок для оцифрованих документів «Дія 2.0». Оновлена версія програми містить такі документи: свідоцтво про народження дитини, довідку внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додачу до цифрового внутрішнього і закордонного паспортів, водійських прав, техпаспорта та автострахування, які були ще в старій версії. Також мобільний додаток відображає життєвий простір реєстрації проживання згідно з паспортом або свідоцтвом про народження.
- Крім того, за допомогою оновленого застосунку можна перевірити наявність штрафів та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, борги за виконавчим провадженням щодо фізособи-боржника, передавати право на керування транспортним засобом через замовлення електронного свідоцтва про його реєстрацію і подати заявку на отримання 8 тис. грн допомоги від держави.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram