У Житомирській області вкрадено 440 тисяч літрів спирту

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що 15 травня поточного року Головним слідчим управлінням Служби безпеки України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про реєстрацію кримінального провадження за фактом розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Про це повідомив начальник управління з нагляду за додержанням законів органами СБУ Вадим Іванін.

Зокрема, він зазначив, що впродовж жовтня-грудня 2012 року з Липницького спиртосховища ДП «Укрспирт» (Житомирська обл.) до ДП «Зарубинський спиртовий завод» (Тернопільська обл.) вивезено автомобільним транспортом майже 440 тисяч літрів етилового спирту.

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Згідно з документами, зазначений спирт підлягав переміщенню до спиртосховища ДП «Зарубинський спиртовий завод» для зберігання та подальшої переробки у біоетанол на потужностях Хоростківського підприємства ДП «Укрспирт»

«Однак, слідством встановлено, що на Хоростківське підприємство ДП «Укрспирт» спирт так і не надійшов, а ДП «Зарубинський спиртовий завод» з лютого 2011 року не функціонує, оскільки перебуває в процедурі банкрутсва», - сказав Іванін.

За словами начальника управління, за попереднім підрахунком, вартість вказаного обсягу спирту перевищує 6 млн грн.