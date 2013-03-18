На Черкащині податківці виявили контрабандного спирту на мільйон гривень
На Черкащині податкова міліція Державної податкової служби України виявила нелегальну базу зі зберігання спирту контрабандного походження.
Податківці вилучили понад 13,4 тисячі літрів незаконно ввезеного в Україну спирту, 430 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, готових до реалізації, вантажний автомобіль з прихованою ємністю для транспортування спирту. Вартість вилученого – більш ніж 1 млн грн, повідомили УНІАН в прес-службі податкової міліції ДПСУ в Черкаській області.
Злочинці, які є мешканцями Кіровоградської області, незаконно постачали в Україну спирт з Молдови у транспортних засобах, переобладнаних для замаскованого транспортування. В Україні спирт потрапляв на замасковану базу, яка знаходилася у приватному домоволодінні, та розповсюджувався у цехи для виробництва фальсифікату.
Один з таких цехів було обладнано просто на території садиби, де зберігався спирт. Виготовлення алкогольних напоїв тут відбувалося в антисанітарних умовах, без будь-яких дозволів.
Податківцями попереджено надходження у тіньовий обіг спирту та алкогольних напоїв без сплати акцизного податку у сумі близько 700 тисяч гривень.
За даним фактом здійснюється кримінальне провадження. Триває встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного бізнесу.