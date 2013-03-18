На Черкащині податківці виявили контрабандного спирту на мільйон гривень

Податківці вилучили понад 13,4 тисячі літрів незаконно ввезеного в Україну спирту, 430 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, готових до реалізації, вантажний автомобіль з прихованою ємністю для транспортування спирту. Вартість вилученого – більш ніж 1 млн грн, повідомили УНІАН в прес-службі податкової міліції ДПСУ в Черкаській області.

Злочинці, які є мешканцями Кіровоградської області, незаконно постачали в Україну спирт з Молдови у транспортних засобах, переобладнаних для замаскованого транспортування. В Україні спирт потрапляв на замасковану базу, яка знаходилася у приватному домоволодінні, та розповсюджувався у цехи для виробництва фальсифікату.

Один з таких цехів було обладнано просто на території садиби, де зберігався спирт. Виготовлення алкогольних напоїв тут відбувалося в антисанітарних умовах, без будь-яких дозволів.

Податківцями попереджено надходження у тіньовий обіг спирту та алкогольних напоїв без сплати акцизного податку у сумі близько 700 тисяч гривень.

За даним фактом здійснюється кримінальне провадження. Триває встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного бізнесу.