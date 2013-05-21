В інтернеті з'явилося відео, як дівчина на авто влетіла в піцерію з відвідувачами

У першому ролику можна побачити, як водієві «Ніссана» допомагають вибратися з розбитого авто. При цьому жінка тримається за голову. Друге відео з камери спостереження всередині кафе вражає набагато більше - воно зафіксувало, як авто пробиває вітрину і ледь не зносить кілька столиків з відвідувачами. Як мінімум чотири людини вціліли лише дивом, повідомляє Сегодня.

Нагадаємо, як повідомляв кореспонденту УНІАН представник кримського управління ДАІ, «Ніссан» їхав з «Москольца» в напрямку залізничного вокзалу і при виконанні повороту на вулицю Гайдара зіткнувся з автомобілем «Фольксваген».

Після зіткнення легковик виїхав за межі проїжджої частини і, протаранивши вітрину піцерії, влетів у кафе. В аварії травми отримала водій «Ніссана». Постраждали також двоє відвідувачів піцерії: у дівчини - шок, у хлопця - подряпини на руці. У лікарню за допомогою звернулася тільки дівчина-водій.