МЗС РФ: На Євробаченні 2013 у російської учасниці вкрали 10 очок

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр сказав на прес-конференції в Москві з азербайджанським колегою.

«Коли у нас вкрали десять у нашої учасниці – це не тішить, перш за все з погляду на те, як цей захід організовано. Ми домовилися, що після того як суспільне телебачення з'ясує правові шляхи одержання вичерпних пояснень, ми узгоджуємо наші спільні дії, аби ця обурлива акція без відповіді не залишилася», - сказав Лавров.

Голова МЗС Азербайджану Ельмар Мамед’яров повідомив, що в Азербайджані з'ясовують, чому Росія не одержала жодного балу на цьому конкурсі від його країни, оскільки, за даними мобільних операторів, російська учасниця одержувала друге місце після українки Злати Огневич.

«Це якась детективна історія. Ми звернулися до суду, щоб дістати доступ до результатів голосування. Суд, природно, задовольнив це прохання», - сказав він.

Мамед'яров наголосив, що за даними трьох найбільших мобільних операторів Росія йде на другому місці після України. За його словами, потрібно з'ясувати куди поділися голоси і як вони зникли.

Як повідомляв УНІАН, співачка з Данії Еммелі де Форест з піснею "Only Teardrops" перемогла в музичному конкурсі «Євробачення-2013», українська співачка Огневич посіла третє місце.

Пісня-переможець одержала 281 балів, найвищі бали - 12 поставили Англія, Сербія, Італія, Ісландія, Франція, Ірландія, Словенія, Македонія.

Друге місце посів співак із Азербайджану Фарід Мамедов з піснею "Hold me". Він одержав 234 бали, 12 балів співакові поставили Австрія, Ізраїль, Угорщина, Болгарія, Росія, Мальта, Греція, Чорногорія, Грузія, Латвія.

Україна одержала - 214 балів, за Огневич високі бали віддали Молдова, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Хорватія.

На четвертому місці Норвегія, на п'ятому - Росія.