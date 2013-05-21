На Дніпропетровщині прокуратура шукає, хто вкрав шматок дороги

Прокуратура Томаківського району Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом демонтажу бетонних плит з автодороги поблизу села Преображенка.

Як повідомили УНІАН в прокуратурі Дніпропетровської області відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на минулому тижні.

«У квітні поточного року в Томаківському районі поблизу с. Преображенка, невідомими особами було демонтовано залізобетонні плити дорожнього покриття одного з автошляхів», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) проводить Томаківський райвідділ внутрішніх справ.

Наразі проводяться слідчі дії. Хід досудового розслідування у даному провадженні перебуває на контролі прокуратури Дніпропетровської області.