На Дніпропетровщині прокуратура шукає, хто вкрав шматок дороги
На Дніпропетровщині відкрито кримінальне провадження за фактом демонтажу невідомими автодороги.
Прокуратура Томаківського району Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом демонтажу бетонних плит з автодороги поблизу села Преображенка.
Як повідомили УНІАН в прокуратурі Дніпропетровської області відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на минулому тижні.
«У квітні поточного року в Томаківському районі поблизу с. Преображенка, невідомими особами було демонтовано залізобетонні плити дорожнього покриття одного з автошляхів», - йдеться у повідомленні прокуратури.
Досудове розслідування за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) проводить Томаківський райвідділ внутрішніх справ.
Наразі проводяться слідчі дії. Хід досудового розслідування у даному провадженні перебуває на контролі прокуратури Дніпропетровської області.