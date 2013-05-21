ДАІ відхрещується від ескортування скандального БТР з морквою

Столична Державтоінспекція заявляє, що не супроводжувала демілітаризований бронеавтомобіль під час проведення масових заходів 18 травня.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві повідомляє, що поширена в мережі Інтернет інформація про те, що ДАІ супроводжувала бронеавтомобіль під час пересування центральною частиною міста, не відповідає дійсності. «До столичної міліції не надходило жодної заявки щодо укладання угоди про супроводження або забезпечення безпеки дорожнього руху під час пересування вулично-дорожньою мережею спеціальних транспортних засобів», - говориться в повідомленні.

Інша інформація, яка була поширена в мережі Інтернет, що нібито за кермом демілітаризованого бронеавтомобіля перебували працівники столичної ДАІ також не відповідає дійсності.

Водночас ДАІ повідомляє, що один із заступників командира полку ДПС ДАІ, вбачаючи адміністративне порушення (керування транспортним засобом незареєстрованим в установленому порядку, а також без номерного знака), прийняв рішення затримати зазначений транспортний засіб та доставити його до Шевченківського райуправління міліції. «Особи, які знаходилися в салоні демілітаризованого бронеавтомобіля та ті, які стояли поруч, заперечували, що серед них є водій. Під час спілкування працівника державтоінспекції з вищезазначеними особами був присутній один із народних депутатів. Всі присутні на місці події були попереджені про затримання транспортного засобу, будь-яких клопотань або заяв від них не надходило. На місце була викликана слідчо-оперативна група», - наголосили в міліції.

«Після чого заступник командира полку ДПС ДАІ сів за кермо цього транспортного засобу та розпочав маневр розвороту, однак дорогу бронеавтомобілю заблокував народний депутат. По прибуттю слідчо-оперативної групи бронеавтомобіль, шляхом буксирування, був доставлений до Шевченківського райуправління міліції», - повідомили у ВЗГ ГУ МВС України в м.Києві.

У міліції додали, що в подальшому було встановлено водія цього демілітаризованого бронеавтомобіля та складено три протоколи про адміністративні правопорушення: за ст.121 (незареєстрований в установленому порядку транспортний засіб), ст.122-2 (невиконання водієм вимог про зупинку) та 126-2 (керування транспортним засобом без посвідчення водія) КупАП.

Як повідомлялося, учасники акції “Вставай, Україно!” заблокували рух бойової розвідувально-дозорної машини, яка з’явилась у центрі міста і до якої було прикріплено муляж моркви.