ФДМУ проти приватизації Одеської кіностудії

Фонд державного майна України дійшов висновку про недоцільність приватизації ЗАТ "Одеська кіностудія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, ФДМУ дійшов такого висновку, виходячи з необхідності забезпечення державного контролю за розвитком підприємства за основним профілем діяльності, визнаючи значення Одеської кіностудії художніх фільмів для українського кінематографа й культури загалом, зважаючи на умови створення ЗАТ "Одеська кіностудія", які передбачені Законом України "Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки", а також із метою забезпечення виконання зобов`язань уряду України відповідно до прийнятих нормативно-правових актів, зокрема щодо Національного союзу кінематографістів України.

ФДМ виступив співзасновником ЗАТ "Одеська кіностудія", до статутного фонду якого з боку держави було передано цілісний майновий комплекс державного підприємства "Одеська кіностудія художніх фільмів" (м. Одеса, Французький бульвар, 33).

ЗАТ "Одеська кіностудія" було зареєстроване 2 грудня 2005 р., державна частка становить 50% статутного капіталу плюс 1 акція.

Недержавним співзасновником товариства, за пропозицією Міністерства культури та туризму, виступило ТОВ "Нова кіностудія", яке сплатило 50% статутного капіталу мінус 1 акція товариства шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 31,1 млн. грн.

За поданням ТОВ "Нова кіностудія", головою правління ЗАТ "Одеська кіностудія" було обрано відомого українського журналіста Олександра ТКАЧЕНКА.

Разом із цим, ще до завершення реалізації плану комплексної модернізації та технічного переоснащення кіностудії недержавний акціонер товариства - ТОВ "Нова студія" звернувся до Фонду державного майна з пропозицією щодо приватизації акцій ЗАТ "Одеська кіностудія", що належать державі.