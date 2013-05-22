На Чернігівщині ВАЗ влетів у мікроавтобус і загорівся: є загиблі

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, ДТП сталася вчора на 99-му км автодороги Кіпті – Глухів - Бачівськ у Борзнянському районі. Водій автомобіля ВАЗ-21099 виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Transporter. Після зіткнення ВАЗ-21099 загорівся.

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Водій автомобіля ВАЗ-21099, 1966 року народження, та його пасажирка, 1955 року народження, загинули на місці події. Водій мікроавтобуса і троє його пасажирів госпіталізовані.

За даними прес-служби прокуратури області, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, внесено слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Хід розслідування контролює прокуратура області.