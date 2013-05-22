ДТП - найбільша причина смертності людей від 11 до 29 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Києві повідомила голова Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Доріт Ніцан Калускі.

“Щорічно в Україні стається близько 200 тис. ДТП, в яких 40 тис. людей травмується, 4 тис. - гине”, - сказала вона.

Голова Бюро ВОЗ також зазначила, що загалом у світі внаслідок ДТП гине 1 млн 200 тис. осіб.

“Це є першою причиною смертності серед людей віком від 11 до 29 років”, - сказала вона.

Голова Бюро ВОЗ додала, що у разі поширення тенденції до зростання кількості ДТП до 2020 року показник смертності на дорогах у світі становитиме близько 2 млн осіб на рік.