Кабмін благословив Україну на статус спостерігача в Митному союзі

Кабінет міністрів України схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі (МС).

Про це повідомляється на особистому сайті прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

“Сьогодні на засіданні уряду ми прийняли відповідний меморандум, відпрацьований з урахуванням думки російської, білоруської та казахстанської сторін. Статус спостерігача дозволить нам ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі», - заявив Азаров сьогодні на зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром Білорусі Володимиром Семашком.

Азаров висловив надію, що Росія, Білорусь і Казахстан погодяться надати Україні статус спостерігача в МС.

«Ми сподіваємося, що те питання, яке ми ставили перед керівництвом трьох країн, - Росії, Білорусі, Казахстану, - буде розглянуто й вирішено позитивно”, - зазначив Азаров.

Крім того, він висловив надію, що до кінця 2013 року буде підписано угоду про доступ до трубопровідного транспорту, який передбачено в рамках угоди про зону вільної торгівлі в СНД. «Це дасть можливість позбавитися монопольного становища «Газпрому» на ринку газу й нафти», - підкреслив прем'єр України.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує, що питання про надання їй статусу спостерігача в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану буде розглянуто 29 травня в ході зустрічі президентів чотирьох країн.