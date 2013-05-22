Кабмін виділив понад 680 мільйонів на розвиток регіонів

У цілому буде побудовано та реконструйовано 145 об'єктів. Серед них – лікарні, школи, дитсадки, житлові будинки, мистецькі заклади, а також об’єкти дорожньої інфраструктури, житлово-комунального господарства, фізичної культури та спорту. На реалізацію цих заходів виділено 684,2 грн з державного фонду регіонального розвитку.

При формуванні переліку об'єктів використовувалися заявки голів облдержадміністрацій, а також проводилися консультації з депутатами-мажоритарниками.

«Розвиток регіонів – це один з пріоритетів Стратегії розвитку України. Уряд виділив фінансування у розмірі понад 680 млн грн на будівництво та реконструкцію 145 об'єктів в областях. Проведені роботи дозволять розширити й оновити інфраструктуру міст і районів країни, а також оновити соціально важливі об’єкти», – сказав Олександр Вілкул.

Серед ключових об'єктів, на яких будуть вестися будівництво та реконструкція в 2013 році, відзначено наступні.

Автономна Республіка Крим:

• Будівництво системи водопостачання півічно-східної частини м. Сімферополя (мікрорайон «Красна гірка»)

• Будівництво газорозподільної станції в с. Вишневе м. Севастополь

• Реконструкція котельної в м. Феодосія та котельної дитсадка в с. Кримка Джанкойського району

• Будівництво дитсадка на 150 місць в смт Заозерне

• Будівництво водогону від очисних споруд Фронтового та Феодосійського водосховищ до с. Берегове в м. Феодосія (друга черга)

• Реконструкція водоводу від Балановського водосховища до смт Зуя та інші роботи.

Вінницька область:

• Реконструкція дитсадка в с. Широка Гребля Хмільницького району

• Реконструкція з надбудовою відділення термінової та планово-консультативної допомоги в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у м. Вінниця

• Будівництво шкіл у с. Михайлівка Гайсинського району та с. Зведенівка Шаргородського району

• Реконструкція дитсадків у с. Широка Гребля Хмільницького району, с. Дорошівка Ямпільського району, а також у смт Сутиски Тиврівського району

Волинська область:

• Будівництво школи у с. Житнівка Камінь-Каширського району та с. Білин Ковельського району

• Реконструкція дитсадків у с. Бузаки Камінь-Каширського району, а також у смт Турійськ

• Добудова спортивного корпусу до спецшколи інтернату в смт Заболоття Ратнівського району та інше.

Дніпропетровська область

• Продовження реставрації Троїцького собору у Новомосковську

• Будівництво пішохідних переходів закритого типу у Дніпропетровську (по проспекту Газети «Правда»)

• Реконструкція водопровідних мереж у Синельникове

• Ремонтні роботи на Заводському районному територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів у Дніпродзержинську

Донецька область

• Будівництво дошкільного навчального закладу у Будьонівському районі

• Реконструкція насосної станції Єнакіївської фільтрувальної станції

• Будівництво школи на 440 місць у дитячому оздоровчому комплексі «Смарагдове містечко» м. Святогірськ

• Реконструкція дитсадка, а також встановлення у ньому блочної міні-котельні в смт Мангуш Першотравневого району та інше.

Житомирська область

• Будівництво Музею природи в Житомирі

• Будівництво лікувального корпусу центральної районної лікарні на 200 ліжок у смт Романів

• Реконструкція дитячої школи мистецтв у Андрушівці

Закарпатська область

• Будівництво лікарні в с. Нижня Апша Тячівського району

• Реконструкція та розширення обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород

• Будівництво школи в с. Червоне Ужгородського району

• Будівництво дитсадка в с. Боржавське Виноградівського району

• Будівництво спортивного комплексу в м. Тячеві

• Будівництво районної лікарні в м. Рахів

Запорізька область

• Будівництво поліклініки в смт Кушугум

Івано-Франківська область

• Будівництво сучасного обласного перинатального центру в Івано-Франківську (перша черга)

• Реконструкція обласного драматичного театру імені І.Франка

Київська область

• Будівництво школи в с. Микуличі Бородянського району

Кіровоградська область

• Реконструкція водопроводу «Дніпро-Кіровоград» у Світловодську

• Реконструкція театральної площі у Кировограді

• Реконструкція головного корпусу станції переливання крові у Кіровограді

• Реконструкція обласного центру дитячої та юнацької творчості та інше

Луганська область

• Реконструкція обласної клінічної лікарні у Луганську

• Реконструкція приміщення для центру невідкладних станів та медицини катастроф обласної лікарні у Луганську

• Реконструкція дитсадка в смт Калинове Попаснянського району

Львівська область

• Реконструкція харчоблоку обласної психіатричної лікарні у Львові

• Будівництво школи на 480 місць у с. Нижня Яблунька Турківського району

• Будівництво дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді

• Реконструкція пологового відділення на 30 ліжок районної лікарні у м. Бродах

• Будівництво народного дому «Просвіта» на 250 місць у с. Бучали Городоцького району та інші

Одеська область

• Будівництво поліклініки на 375 відвідувань за зміну по вул. Дунайській, 15, у м. Рені

• Реконструкція під дитячий садок на 150 місць будівлі казарми, м. Біляївка

• Будівництво дитячого садка на 110 місць по вул. Будівельників, 3, у с. Кароліно-Бугаз Овідіопольського району

• Будівництво школи, с. Новопетрівка Великомихайлівського району

Рівненська область

• Будівництво середньої школи на 834 учнівських місця по вул. Харківця в смт Зарічне

• Реконструкція будинку культури в с. Великий Мидськ Костопільського району

• Реконструкція дитячого садку по вул. Лесі Українки в с. Курозвани Гощанського району

Сумська область

Добудова пологового будинку з Діагностичним центром та дитячої поліклініки по вул. Семашко, 7-А у м. Конотопі

Тернопільська область

• Будівництво загальноосвітньої школи I-II ступеня, с. Соколів Тереблянського району

• Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступеня з добудовою навчальних класів, харчоблоку, спортзалу, актового залу, басейну (перша черга) по просп. Шевченка, 15 у м. Скалаті

Харківська область

• Реконструкція водоводу від вул. Ахсарова (магазин «Топольок») до автозаправної станції «Дубрава» по вул. Дерев’янка у м. Харкові

• Будівництво колектора зливової каналізації від просп. 50-річя СРСР до водоймища в районі вул. Морозова у м. Харків

• Реконструкція приміщень травматологічного та ревматологічного відділень 8-го поверху головного лікувального корпусу, приміщення під облаштування Центру екстреної допомоги та медицини катастроф комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по просп. Правди, 13, у м. Харкові.

• Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м. Вовчанську

Херсонська область

• Реконструкція Верхньоантонівського водозабору та водоводу питної води, м. Херсон

• Будівництво міжселищного газопроводу високого тиску до с. Томарине Бериславського району

• Реконструкція під дитячий садок на 40 місць гуртожитку у с. Першопокровка Нижньосірогозького району

• Реконструкція (перша черга) дошкільного закладу «Теремок» по вул. Пушкіна, 4, у смт Новотроїцьке

Хмельницька область

• Будівництво палатного корпусу з дитячим відділенням і дитячою консультацією по вул. Горького,7, у м. Дунаївцях

• Будівництво загальноосвітньої школи, с. Скаржинці Ярмолинецького району

• Реконструкція будинку дитячої творчості по вул. Подільській, 24, у смт Нова Ушиця

• Завершення будівництва школи на 110 учнів, с. Нова Синявка Старосинявського району

Чернівецька область

• Будівництво харчоблоку в пансіонаті бальнеологічного відділення обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей по бульв. Героїв Сталінграда, 11, у м. Чернівцях

• Реконструкція з добудовою учбового корпусу, спортзалу та їдальні загальноосвітньої школи I-III ступеня, с. Горішні Шерівці Заставнівського району

• Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступеня, с. Йорданешти Глибоцького району

• Реконструкція з переобладнанням під дошкільний навчальний заклад будівлі солдатської їдальні по вул. Гвардійській, 15, у м. Сторожинці

Чернігівська область

Будівництво (перша черга) другого корпусу школи-гімназії №1 по вул. Київській, 190 у Прилуках

м. Київ

• Будівництво житлового будинку (для забезпечення соціальним житлом черговиків квартобліку) та дитячого садку (7 черга) на ділянці №36 у четвертому мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі

• Реставрація державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв №2 ім. М.І. Вериківського» по вул. Воровського, 2, у Шевченківському районі.