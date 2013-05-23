За відкушений ніс чоловікові доведеться відсидіти 5 років
22:52, 23 травня 2013Суспільство
1012 0
На Сумщині місцевий житель отримав п’ять років позбавлення волі та виплату моральних збитків у сумі 36 тисяч гривень за те, що відкусив ніс своєму товаришу.
Як повідомили УНІАН у секторі зі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, в Роменському районі вдома у місцевого жителя зібралась компанія друзів. Відпочивали, пили горілку. Потім почали змагатися – з’ясовувати, хто сильніший. Поразка розлютила молодика і він відкусив товаришу частину носа.
Наразі чоловік вже отримав вирок суду - п’ять років позбавлення волі та виплату 36 тис грн морального збитку потерпілому. Такі гроші необхідні на відновлення носа, яке здійснять спеціалісти з пластичної хірургії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter