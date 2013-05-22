Суддя і два чиновники отримали строк за квартирні афери

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

За словами прокурора відділу нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і процесуального керівництва прокуратури Донецької області В’ячеслава Тютюнника, в Артемівську суддя і два працівники міськвиконкому, наділених повноваженнями з розгляду цивільних справ у суді, розробили план незаконного заволодіння п'ятьма квартирами, які перебували в комунальній власності.

«Реалізовуючи свій злочинний намір, спільники підроблювали документи на житло для передачі його зацікавленим особам, від яких вони одержали грошову винагороду», - повідомив прокурор.

За цим фактом було порушено кримінальну справу щодо посадовців за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.368 (отримання хабара), ч.2 ст.375 (винесення суддею свідомо неправосудного рішення), ч.2 ст.366 (службова підробка).

Розслідування у цій кримінальній справі проводилося слідчим відділом прокуратури Донецької області. В ході досудового слідства було зібрано докази, які в повному обсязі доводять вину підсудних. Державне звинувачення в суді підтримувала прокуратура Донецької області.