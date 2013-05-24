В Одесі з-під завалу будинку врятовано двох людей

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вчора о 15.30 на вул. Куйбишева 7/9, в триповерховому аварійному, частково відселеному будинку зазнав руйнування під'їзд. Було знищено три квартири і пошкоджено три легкові автомобілі.

Підрозділами ДСНС з-під завалу врятовано дві людини, яких у стані середньої тяжкості було спрямовано до лікарні. Раніше повідомлялося про одного врятованого.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні об 11.00 голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук зустрінеться з представниками компанії - забудовника кварталу, де знаходиться будинок, що обвалився. Фірма повинна була відселити людей з аварійних будинків ще в 2009 році, але зробила це частково.