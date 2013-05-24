У Житомирі на два дні відключать воду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, йдеться про відключення централізованого водопостачання води у Житомирі для виконання планових робіт на об’єктах і мережах КП «Житомирводоканал».

Згідно повідомлення, у Житомирі у вихідні дні буде відсутнє водопостачання з 23 години 24 травня до 12 години 26 травня. У місті не буде води через аварійно-технічні роботи, які відбудуться у провулку Кам’яний узвіз.

Під час ремонту водогону по вулиці Кам’яний узвіз бригади КП «Житомирводоканал» залучать загалом 26 одиниць техніки та близько 70 працівників цього підприємства.

На період відключення води бригади водоканалу обіцяють провести також ремонтні роботи на 22 об’єктах міста, а на 8 об’єктах -замінити водогінні мережі.

Фахівці управління комунального господарства Житомирської міської ради вважають тимчасове відключення водопостачання Житомира вимушеним кроком для того, щоб вирішити проблему втрат води на провулку Кам’яний узвіз у Житомирі, яка періодично виникає . Також тимчасове відключення водопостачання Житомира дозволить провести низку профілактичних заходів на мережах водопостачання та теплопостачання, мережах житлового фонду.

На період відключення води влада міста закликала житомирян зробити її дводенний запас.