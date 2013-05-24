У Черкасах на Дніпрі потонув випускник

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, надзвичайна подія сталася 23 травня близько 23-ї години, коли група молодих людей віком 16-18 років перепливала до острова, розташованого на відстані близько 40-метрів від берега.

На півдорозі в одного із хлопців почались судоми і він почав тонути. Крики про допомогу почули його друзі, які одразу попливли на допомогу товаришу. Проте, у темряві вони не зуміли визначити його місцеперебування та врятувати друга. Діставшись до берега, налякані підлітки за номером «101» зателефонували до рятувальників.

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До пошуків зниклого було залучено відділення спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління ДСНС. Обстеживши акваторію річки, водолази знайшли та підняли на поверхню тіло хлопця.

З початку року на водних об’єктах Черкаської області зареєстровано 23 пригоди, внаслідок яких загинуло 12 осіб, 31 людину вдалося врятувати.