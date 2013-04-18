Дворічний хлопчик втопився в калюжі за будинком

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, 16 квітня в обідній час мама залишила хлопчика на деякий час одного на подвір’ї, а сама пішла поратись по господарству. Коли вона повернулась, дитини не було на подвір’ї. Бездиханне тіло хлопчика рідні знайшли за будинком у яру, в неглибокій калюжі.

Як розповіла помічник начальника Рокитнівського райвідділу УМВС України в області Тетяна Чубик, місце де загинув хлопчик господарі регулярно засипали листям та усіляким гіллям, але по весні сніг розтанув і яр наповнився водою.

"Вочевидь, дитина, гуляючи без нагляду батьків, і забрела до води. На жаль, рідні знайшли хлопчика вже мертвим», - зазначила вона.

У селі про сім’ю відгукуються добре, вона вважається благополучною та характеризується позитивно. Загибла дитина була наймолодшою у родині. На виховані у батьків залишилось ще п’ятеро дітей.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як нещасний випадок.