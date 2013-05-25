У Запоріжжі психічно хворий напав на бригаду «швидкої», загинула фельдшер

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Надзвичайна подія сталася учора, 24 травня. О 17.15 до чергової частини Заводського райвідділу внутрішніх справ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої допомоги» про те, що в одному з будинків на вулиці Вроцлавській невідомий спричинив ножове поранення лікарю.

Слідчо-оперативна група райвідділу на місці встановила, що 51-річний чоловік зателефонував на номер «103» та попросив допомоги лікарів, повідомивши, що його матері погано з серцем.

Близько 16.50 на виклик прибула бригада «швидкої допомоги» у складі лікаря-кардіолога та двох фельдшерів. Першою до під’їзду зайшла 29-річна жінка-фельдшер. За нею йшли лікар та другий фельдшер. Біля дверей квартири їх зустрів господар, і відразу ж почав завдавати численних ударів побутовим льодорубом. Після чого облив медпрацівників невстановленою кислотою.

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29-річна жінка від отриманих травм померла на місці події. Лікар з рубленими ранами та хімічним опіком та фельдшер з хімічним опіком госпіталізовані до медичного закладу.

Зловмисника правоохоронці затримали і доставили до чергової частини. З’ясувалося, що затриманий на обліку як соціально небезпечний та психічно хворий не перебуває, а стоїть на обліку як хворий на шизофренію.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ознаками ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).