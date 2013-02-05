Міліція піймала серійного маніяка, серед жертв якого - голова райсуду

У Миргородському районі Полтавської області міліція затримала серійного маніяка з Кременчука, який гвалтував і грабував жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор Полтавської області Андрій Миронов.

За його словами, затримання було проведене у суботу, 2 лютого, в одному з сіл Миргородського району, де проживали батьки маніяка.

На даний час доведено причетність цього чоловіка до 6-ти нападів на жінок, п'ятеро з них було згвалтовано.

Так, за словами А.Миронова, «12 січня він напав на голову Автозаводського райсуду, побив її та пограбував. Решта всіх випадків, окрім судді, були пов'язані з сексуальним насильством над жінками. Він також їх грабував і забирав мобільні телефони, речі...».

Прокурор зазначив, що крадені речі співмешканка злочинця здавала в ломбарди Полтави.

У міліції повідомили, що затримати маніяка допомогли повії. Як виявилось, чоловік якось запросив одну з них до себе додому і там з неї знущався. Завдаючи жінці болю, він одержував насолоду, як і маніяк, що нападає вночі на жінок.

За даними прокуратури, затриманому 26 років. Він був раніше двічі судимий за крадіжки і вийшов на свободу півроку тому.

Зараз проводиться перевірка на причетність затриманого до ряду інших злочинів.

Прокурор повідомив, що проти затриманого відкрито кримінальні провадження за статтями: 152 ч. 3 (згвалтування), 187 ч. 1 (розбій), 186 ч. 2 (грабіж), 153 ч. 1 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Загалом, за скоєне чоловік може одержати до 12-ти років позбавлення волі.