Прасолов: Україна підтримає Казахстан у вступі до СОТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявив на прес-конференції.

"Дійсно, ми проводимо зараз переговори відносно того, що Казахстан прагне стати членом СОТ. У нас є низка питань до казахської сторони. Я думаю, що ми підтримаємо Казахстан з погляду його вступу до СОТ, улагодимо всі питання, що залишилися, і тут, я думаю, буде все нормально", - сказав Прасолов.

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Нагадаємо, що в процесі вступу країни до СОТ країна - торговий партнер, яка також є членом СОТ, може ініціювати двосторонні переговори для вирішення проблемних питань. У відносинах з Казахстаном такими питаннями є обмеження на експорт кондитерських виробів і горілки.

Довідка: У вересні 2011 року Казахстан ввів митні збори строком на 3 роки на імпорт кондитерських виробів для захисту внутрішнього ринку. Мито у розмірі 30% від митної вартості, але не менш як 0,27 євро за 1 кг введено до імпорту льодяникової карамелі, з начинкою або без начинки, тоффі, інших карамелей і аналогічних солодощів, що не містять какао. До ввезення шоколадних цукерок передбачається мито у розмірі 49% від митної вартості, але не менш як 0,8 євро за кг За ввезення інших кондитерських виробів з цукру і його замінників, що містять какао, передбачене мито у розмірі 39% від митної вартості, але не менш як 0,42 євро за кг.

Також у торгівлі України і Казахстану до 1 січня 2015 року діють мита при торгівлі горілкою.