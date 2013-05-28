Журналіста звинувачують у побитті підлітків

Як повідомив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сам Гуков, засідання тривало з 9.30 до майже 17.00.

За словами обвинуваченого, був допитаний потерпілий та його свідки, "які слово в слово підтвердили свої покази, що давали у ході досудового слідства". Водночас, за словами, Гукова, відповідаючи на його запитання та запитання судді і прокурора свідки, як і сам потерпілий, плуталися в деталях.

В ході засідання суддя С.Карпенко задовольнив клопотання Гукова про витребування у мобільних операторів інформації про дзвінки з його мобільних телефонів у день побиття неповнолітнього 28 вересня 2012 року, а також про долучення документів готелю м. Красний Луч (квитанція сплати за проживання в ніч з 28 на29 вересня 2012 р., копію журналу реєстрації відвідувачів) та допит свідків (членів окружної виборчої комісії округу №108 та працівників готелю) – близько 30 чоловік.

Наступне засідання суду призначено на 19 червня 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня до Алчевського міського суду передано кримінальну справу за звинуваченням голови ОВК округу №108, редактора алчевської газети ”Взгляд” Юрія Гукова за ч.1, ст.296 (хуліганство). Він підозрюється в тому, що 28 вересня 2012 року об 11 годині вечора в Алчевську, перебуваючи в нетверезому стані, біля свого будинку побив підлітків.

Гуков вважає це звинувачення безпідставним, а також, що має алібі. За його словами, 28 вересня він був на засіданні окружкому №108 (м. Красний Луч, Перевальський район), яке закінчилося о 21.30. Після цього зупинився в готелі ”Красний Луч” на ніч, але під своїм журналістським псевдонімом.

У суді 23 квітня стороною обвинувачення було подано заяву про відвід судді В.Колядова, оскільки на попередньому засіданні він неправомірно заборонив присутнім на засіданні використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої і видалив із зали юриста, члена правління ЛОВ КВУ Богдана Бондаренка, який надає Гукову безкоштовну правову допомогу. 25 квітня заява була задоволена і суд передав розгляд справи Гукова іншому судді.