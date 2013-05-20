Міліції красномовно нагадали про всіх побитих журналістів

Національна спілка журналістів України і Незалежна медіа-профспілка України вимагають відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у випадку не розкриття побиття журналістів під час масових акцій 18 травня нинішнього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету Незалежної медіа-профспілки України.

"Порушення кримінального провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України «Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» щодо побиття журналістів під час масових акцій 18 травня факт позитивний. Але переоцінювати його не варто", - йдеться у заяві.

У заяві йдеться, що рішення про порушення кримінального провадження щодо кривдників журналістів у різних регіонах України ухвалювалося вже неодноразово. Однак, пізніше справу тихенько закривали. Нерідко правоохоронці відмовляються відкривати провадження за перешкоджання професійній діяльності журналіста, а лише за фактом або дрібного хуліганства чи завдання легких тілесних ушкоджень. Це при тому, що наявне відео, яке зафіксувало злочин, а імена злочинців відомі.

Автори заяви констатують наявність тенденції перешкоджання професійній діяльності журналіста шляхом його переслідування з боку правоохоронних органів. Таке трапляється, коли журналіст зачепив інтереси котрогось із можновладців. Медіа-профспілка також навела перелік з десяти справ, які підтверджують зазначену тенденцію.

1. 4 травня 2012 року побито фотокореспондента порталу tochka.net Віталія Лазебника. Особа, схожа на директора парку «Перемога» Дарницького району Києва, кілька разів вдарила журналіста по голові металевим прутом під час виконання ним службових обов’язків. Побиття зафіксована на відео. Журналіст знімав у парку знесення церкви (нібито незаконне будівництво). Лазерник кілька разів крикнув, що він журналіст і мав на собі редакційне посвідчення у вигляді підвішеного бейджу, але це не зупинило нападника. Заступник прокурора Дніпровського району Києва Дичаковський Д.В. надіслав повідомлення про відмову порушити кримінальну справу за статтею умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів у зв’язку з відсутністю складу злочину. 17 вересня 2012 року після численних акцій протесту журналістської громадськості київська міська міліція порушила кримінальну справу за статтею хуліганство. Але зараз навіть звинувачення у хуліганстві намагаються перекваліфікувати на завдання легких тілесних ушкоджень. Так, наче конфлікт носив приватний побутовий характер.

2. 6 червня 2012 р. у Херсоні під час зйомок виступу перед виборцями Антонівского селищного голови Ігоря Семенчева невідомі особи атлетичної статури напали на журналістів Інформаційного агентства «Таврія ньюс» Олександра Тарасова та Валерія Миронюка. За заявою НМПУ прокуратура Дніпровського району Херсона відмовила у порушенні кримінальної справи за ч.1 ст.171 КК України – «Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Міська прокуратура Херсона з цим рішенням погодилась.

3. 20 червня 2012 р. – напад на Донецького журналіста Максима Касьянова. Під час зйомок журналістом візиту голови Донецької обласної адміністрації Андрія Шишацького до універсаму «БУМ», до журналіста підійшли співробітники податкової міліції Донецької області, не представившись та не пред’явивши службового посвідчення, застосували до Касьянова заходи фізичного впливу, а потім надягли кайданки. Журналіста було доправлено до Ворошиловського райвідділу міліції. Слідчий прокуратури Ворошиловського району Руденко О.В. примусив журналіста написати явку з повинною про вчинення замаху з допомогою викрутки на голову Донецької обласної адміністрації Шишацького. Прокуратурою Донецької області в порушенні кримінальної справи за ч.1 ст.171 КК України, ч.3 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) двічі відмовлено.

4. 25 липня 2012 р. – під час зйомок незаконного виселення родини Ізотових невідомі особи у присутності співробітників міліції перешкоджали зйомці журналіста ІА «Таврія ньюс» Валерія Миронюка. Прокуратура Херсона фактів перешкоджання професійній журналістській діяльності не знайшла.

5. 29 вересня 2012 р. – у присутності співробітника міліції під час висвітлення мітингу проти незаконного будівництва кіоску невідомий напав на журналіста Миколаївського інтернет-видання «НикВести» Володимира Силякова. Невідомий з метою примусити журналіста припинити зйомку ударив спочатку його самого, а потім намагався вибити камеру. Прокуратурою у порушенні кримінальної справи за ч.1 ст.171 КК України – перешкоджання професійній журналістській діяльності - відмовлено за відсутністю складу злочину.

6. 27 листопада 2012 р. після виходу критичної статті, яка зачепила першого віце-прем’єра уряду АР Крим Павла Бурлакова, проти автора публікації журналіста інтернет-видання «Аргументы недели – Крым» Анни Андрієвської та головного редактора цього ж інтернет-видання Заїра Акадирова порушено кримінальну справу за ст.182 ККУ – порушення недоторканості приватного життя. Незважаючи на те, що з моменту порушення кримінальної справи пройшло майже 6 місяців, та на те, що НМПУ зверталось до Генеральної прокуратури України з вимогою закрити кримінальне провадження, справа не закрита.

7. 8 грудня 2012 р. проти опозиційного журналіста Юрія Гукова з міста Алчевськ Луганської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Журналіста звинувачують в тому, що він побив 28 вересня 2012 року в Алчевську у проміжок часу між 21.00 та 23.00 неповнолітнього хлопця. Однак саме у цей час Гуков знаходився у місті Красний Луч, де до 22.00 як голова окружної виборчої комісії керував засіданням окружної виборчої комісії. Це відбувалося у присутності сімнадцяти членів окружної комісії. Усього на засіданні комісії були присутні понад сорок осіб, прізвища більшості яких занесені до протоколу засідання комісії. Всі вони можуть підтвердити алібі Гукова.

8. 13 березня 2013 р. у Херсоні під час зйомок незаконного виселення багатодітної родини Сорокіних, було здійснено напад на журналістів ІА «Таврія ньюс» Олександра Тарасова та Валерія Миронюка. Комсомольським відділом міліції ХМВ УМВС України в Херсонській області було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.171 ККУ. Після кількох місяців розслідування, слідчий Комсомольського відділу міліції лейтенант Зубко Д.О. 26 квітня 2013 р. закрив кримінальне провадження. Підстава – відсутність складу злочину в діях нападників.

9. 20 квітня 2013 року під час висвітлення у Херсоні мітингу начальник управління житлово-комунального господарства Олег Рибаков вихопив у журналіста, директора ІА «Таврія ньюс» Кирила Стрємоусова журналістське посвідчення та намагався його порвати. Стрємоусов подав до Суворовського ВМ ХМВ УМВС в Херсонській області заяву про злочин за фактом перешкоджання журналістської діяльності. Однак слідчі дії гальмуються.

10. 7 травня 2013 р. у Єнакієвому Донецької області підприємець Дмитро Б. побив кореспондента інтернет-видання «Індепендент масс-медіа» Тимофія Златкіна. Перед цим нападник неодноразово погрожував журналістові. Міліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня біля будівлі Головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській у Києві невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя.

За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками «свободівців».

«На нас напали близько 10 людей в спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били «свободівців», і їм це категорично не сподобалося», - розповів фотограф.

Содель повідомив, що чоловіки побили їх до крові, зокрема в Сніцарчук розбита губа та побиті руки, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також отримав легкі ушкодження.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

У той же день журналісти провели акцію під стінами МВС. 19 представників ЗМІ разом з кількома народними депутатами від опозиції з'явилися в МВС, щоб висловити протест з приводу нападу на Сніцарчук і Соделя. Журналісти вимагали зустрічі з головою МВС Віталієм Захарченком, але замість нього до них вийшов його заступник Сергій Лекарь. Він заявив, що за фактом інциденту з Сніцарчук відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу ("нанесення легких тілесних ушкоджень"; максимальне покарання - виправні роботи строком до року) і ст. 171 КК ("перешкоджання законній журналістській діяльності"; передбачає обмеження волі на строк до трьох років або арешт на шість місяців). У відношенні інциденту з Соделем міліція відкрила провадження за ст. 171 ККУ