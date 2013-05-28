Експерти: високі ціни на квартири є лише у великих містах

За даними порталу, з лютого по травень 2013 року середньостатистичні ціни на однокімнатні квартири знизилися до 37,1 тис. дол. з 46,5 тис. дол., а на двокімнатні – до 58,8 тис. дол. з 74 тис. дол. Вартість «трійок» з лютого по травень впала з 109 тис. дол. до 90,6 тис. дол.

«Просідання середніх цін відбулося через здешевлення квартир у Київській і Одеській областях. Саме тут зосереджена майже половина всіх пропозицій про продаж нерухомості в Україні, а також найвищі ціни на квартири. Крім того, істотно знизилися розцінки і на апартаменти в Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях. А ось у решті регіонів зниження якщо і відбулося, то не таке значне», - йдеться в повідомленні Slando.

При цьому аналітики сайту зазначають, що високі ціни на квартири в Україні спостерігаються лише у великих містах, а вартість житла в невеликих населених пунктах далеко від мегаполісів значно нижча.

«Наприклад, у смт Чкаловське Харківської області за 8 тис. дол. можна стати власником однокімнатної квартири у хорошому стані площею 39 кв.м. І таких пропозицій по країні тисячі. Крім того, на сході України безліч квартир продається менш ніж за 5 тис. дол., але розташовані вони в основному в депресивних районах», - додають експерти порталу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації фахівців нерухомості України, значних коливань цін на нерухомість у першому кварталі 2013 року в Україні не відбулося.