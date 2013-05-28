Африканець тримав "вікно" на російсько-українському кордоні

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області В’ячеслав Абдула.

За його відомостями, 17 травня співробітники СБУ затримали 27-річного громадянина однієї з країн Південно-Західної Африки. Він пішки супроводжував п’ятьох іноземців через російсько-український кордон.

Як з’ясувалося, нелегали бажали потрапити на територію України, але не мали для цього відповідних документів, і звернулися по допомогу до переправника.

Абдула зауважив, що чоловік організував канал незаконного переправлення вихідців із країн Південної Азії через Росію до України поза встановленими пунктами прикордонного контролю.

За цим фактом слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину організатору каналу нелегальної міграції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.