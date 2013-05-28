У Житомирській колонії повісився засуджений на 9 років поляк

У Житомирській виправній колонії (№ 4) повісився засуджений на 9 років громадянин Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області, тіло чоловіка було виявлено на території виробничої зони 25 травня.

Вже відомо, що повісився ув'язнений - 54-річний громадянин Польщі.

Після виявлення тіла до колонії прибули слідчі Богунського райвідділу обласного управління МВС. Міліція зареєструвала дану подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Загиблий, 1959 року народження, громадянин Польщі, був засуджений у 2012 році на 9 років 2 місяці позбавлення волі за контрабанду через державний кордон України психотропної речовини в особливо великих розмірах. У Житомирській виправній колонії (№ 4) засуджений перебував з грудня минулого року.

У прес-службі управління ДПтС зауважили, що видимих причин для вчинення самогубства засудженим не було. На обліку, як особа, схильна до самогубства, він не стояв. При перевірці передсмертну записку або лист прощального характеру не знайдено.

Розслідування справи триває.