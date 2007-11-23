Корнякова заявляє, що кримінальні справи проти Івченка не закриті

Заступник генпрокурора України Тетяна Корнякова в ексклюзивному інтерв`ю журналу “Профиль” заявила, що жодна справа за звинуваченнями Генпрокуратури щодо Олексія Івченка не закрита. За словами Корнякової, перевіркою НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств займалися і Генпрокуратура, і Контрольно-ревізійне управління. «Вивчали всі факти, підключали Податкову інспекцію, інші контролюючі органи і передали матеріали до прокуратури. Факти були кричущі, за ними порушені кримінальні справи. Є акти КРУ – з ними завжди можна ознайомитися. Жодна справа не закрита», – сказала заступник генпрокурора.

«Були рішення судів про скасування ухвали щодо порушення кримінальної справи, але є наша апеляція. Тут виникає питання з приводу судів, але це окрема тема», – додала Корнякова.

Крім того, Тетяна Корнякова заявляє, що Івченко не подавав на неї до суду – хоч і звинувачував її у виконанні «замовлення» проти себе і обіцяв подати до суду: «На мене ніхто до суду не подавав, тому що я ніколи нікого не заплямувала і не ставила такої мети. У нас є конкретні перевірки – Генеральної прокуратури, місцевих прокуратур, ми оприлюднимо їх результати. Коли прокурорів починають звинувачувати в замовленнях - це спроби вигородити себе».

Докладніше читайте в №14 журналу «Профіль»