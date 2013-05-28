Депутати хочуть оплачувати гастролі вітчизняних артистів за рахунок іноземних
Четверо депутатів внесли до Верховної Ради законопроекти, які пропонують запровадити збір за проведення гастрольних заходів на території країни за участі іноземних гастролерів – нерезидентів України
Лідер партії «За Україну!», голова Комітету з питань культури та духовності В’ячеслав Кириленко та народні депутати Ксенія Ляпіна, Марія Матіос і Леонтій Мартинюк внесли до Верховної Ради проекти закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки вітчизняних гастролерів» та «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» щодо підтримки вітчизняних гастролерів».
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Як повідомляє сайт партії «За Україну!», законопроектами пропонується запровадити збір за проведення гастрольних заходів на території країни за участі іноземних гастролерів – нерезидентів України. Ставка збору становитиме 17%. Збір не стягуватиметься з гастрольних концертів симфонічних оркестрів, філармонійних, хорових, хореографічних колективів та гастролей академічних театрів.
Кошти від цього збору надходитимуть до спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів і спрямовуватимуться на підтримку вітчизняних гастролерів.
Крім того, пропонується запровадити тимчасовий пільговий режим оподаткування податком на прибуток підприємств організаторів гастрольних заходів вітчизняних закладів, підприємств і організацій культури, творчих колективів і окремих виконавців.
«На українському гастрольному ринку за участі іноземних гастролерів відбувається понад 85% гастрольних заходів. Тому нагальною є необхідність податкового регулювання цього ринку з метою здійснення політики державного протекціонізму щодо українських виконавців», - вважає Кириленко.