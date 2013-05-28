Депутати хочуть оплачувати гастролі вітчизняних артистів за рахунок іноземних

Лідер партії «За Україну!», голова Комітету з питань культури та духовності В’ячеслав Кириленко та народні депутати Ксенія Ляпіна, Марія Матіос і Леонтій Мартинюк внесли до Верховної Ради проекти закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки вітчизняних гастролерів» та «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» щодо підтримки вітчизняних гастролерів».

На тему: Повалій - про зарплату депутата: можу отримати стільки за 1 куплет

Як повідомляє сайт партії «За Україну!», законопроектами пропонується запровадити збір за проведення гастрольних заходів на території країни за участі іноземних гастролерів – нерезидентів України. Ставка збору становитиме 17%. Збір не стягуватиметься з гастрольних концертів симфонічних оркестрів, філармонійних, хорових, хореографічних колективів та гастролей академічних театрів.

Кошти від цього збору надходитимуть до спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів і спрямовуватимуться на підтримку вітчизняних гастролерів.

Крім того, пропонується запровадити тимчасовий пільговий режим оподаткування податком на прибуток підприємств організаторів гастрольних заходів вітчизняних закладів, підприємств і організацій культури, творчих колективів і окремих виконавців.

«На українському гастрольному ринку за участі іноземних гастролерів відбувається понад 85% гастрольних заходів. Тому нагальною є необхідність податкового регулювання цього ринку з метою здійснення політики державного протекціонізму щодо українських виконавців», - вважає Кириленко.