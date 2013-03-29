Повалій - про зарплату депутата: можу отримати стільки за 1 куплет

"Я прокидаюся о 7, навіть коли у мене будильник на 7.15. Уже організм звик до ранніх підйомів. І відразу готуюся до роботи", - поділилася Повалій.

"Зарплата в Верховній Раді - 6 900 грн, а це означає, що я можу отримати стільки за 1 куплет. Я точно не заробляти гроші пішла", - розговорилася депутат.

"Я планую зайнятися авторським правом, і, звичайно, дітьми, музичною освітою. Зараз дуже мало дітей залучається до музики, до інструменту, і зараз вони всі на вулицях", - сказала співачка.

Також Повалій сказала, що заручилася допомогою чоловіка і продюсера Ігоря Ліхути. "Я у Верховній Раді, а він - в інтернеті. Він все знає, і я з ним раджуся. До речі, він - мій перший помічник", - поділилася Повалій.

ТСН