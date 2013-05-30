«Сведбанк» перейменовано в «Омега Банк»

Згідно з повідомленням, 28 травня завершено державну реєстрацію статуту банку з новим найменуванням - "Омега Банк".

За інформацією прес-служби, рішення про перейменування банку ухвалене на загальних річних зборах акціонерів 29 квітня.

Також повідомляється, що на даний момент службами "Омега Банку" проводиться низка заходів, пов'язаних із проведенням ребрендинга банку, а також заміною діючих документів банку у зв'язку з перейменуванням.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2013 року Микола Лагун заявив про старт процесу злиття “Сведбанку” і “Дельта Банку”.

30 квітня була завершена операція з придбання Лагуном контрольного пакета акцій «Сведбанку» і одержані всі регуляторні узгодження, зокрема дозволи Антимонопольного комітету України і Національного банку України.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України. Основними власниками банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Сведбанк» (раніше «ТАС-Комерцбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх банків.

28 лютого завершена операція з придбання М.Лагуном 100% акцій «Кредитпромбанку», і процес злиття двох банків буде завершено до 1 липня.