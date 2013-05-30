Депутати пропонують брати данину з іноземних гастролерів

Зокрема, це проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки вітчизняних гастролерів» та проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» щодо підтримки вітчизняних гастролерів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», депутати пропонують запровадити збір за проведення гастрольних заходів на території України за участю іноземних гастролерів – нерезидентів України. Ставка збору становитиме 17%.

Збір не стягуватиметься з гастрольних концертів симфонічних оркестрів, філармонійних, хорових, хореографічних колективів та гастролей академічних театрів.

Як зазначають автори проектів законів, метою затвердження документів є підтримка українських гастролерів. Тому запропоновано кошти від гастрольного збору спрямовувати до спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів на допомогу саме українським артистам.

Крім того, парламентарії пропонують запровадити тимчасовий режим пільгового оподаткування прибутку підприємств-організаторів гастрольних заходів, українських закладів, підприємств і організацій культури, творчих колективів і окремих виконавців.