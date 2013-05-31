У Києві підприємець застрелив свого партнера по бізнесу

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначається в повідомленні, вчора, о 15.40 до чергової частини Дарницького райуправління столичної міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що неподалік однієї з зупинок громадського транспорту по Бориспільському шосе виявлено труп чоловіка.

На місце події негайно виїхав найближчий наряд міліції, слідчо-оперативно група та керівництво Дарницького райуправління столичної міліції. За вказаною адресою, в автомобілі «Мерседес» на водійському сидінні, правоохоронці виявили труп чоловіка, 58 року народження, з вогнепальними пораненнями в область голови та грудної клітини.

Згодом правоохоронці затримали неподалік другого учасника трагічних подій. Як з’ясували оперативники, 43 річний затриманий – уродженець Київської області, займався приватним підприємництвом. Чоловік розповів, що загиблий – його партнер по будівельному бізнесу.

Цього дня підприємці домовились зустрітись, аби обговорити деякі робочі питання. Однак між ними виник конфлікт, а згодом і бійка, яка закінчилась стріляниною, зазначили у міліції.

На місці події правоохоронці вилучили пістолет, що став знаряддям вбивства, та гільзи, йдеться в повідомленні.

Наразі слідчим відділом Дарницького РУ ГУМВС України в Києві розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України («вбивство»). Правоохоронці встановлюють всі обставини події.