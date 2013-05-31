«Яндекс» розповів, що діти шукають в інтернеті

Аналітики «Яндекса» дійшли висновку, що діти складають десять відсотків від загального числа користувачів пошуковика (як уточнюється в прес-релізі компанії, під «дітьми» розуміються користувачі молодше 18 років), пише Лента.ру.

При цьому, згідно з дослідженням, діти ставлять «Яндексу» питання в чотири рази частіше, ніж дорослі. У дослідження увійшли тільки запити, задані в питальній формі. Запити неповнолітніх користувачів пошуковика найчастіше пов'язані з навчанням («як знайти площу трикутника», «що просив підняти Вій»), іграми та технологіями («як завантажити відео з youtube», «як називається гра де треба бігати по потягах»).

Часто діти шукають невідомі слова («метафора», «епітет»). Крім того, для хлопчиків більш характерні запити про ігри та комп'ютери, а для дівчаток - про навчання, відносини і красу. Судячи зі статистики «Яндекса», хлопчики починають цікавитися протилежною статтю не раніше сьомого класу («як зізнатися дівчинці в любові коли ти йдеш за нею після школи»), а дівчатка - вже в п'ятому.

При цьому, якщо хлопчиків цікавить, що таке «френдзона» (від англійського friend zone - пропозиція залишитися друзями), то дівчаток - що таке любов. Дівчатка часто запитують, «як зрозуміти що ти подобаєшся хлопцю». Характерний питання для хлопчиків - «як правильно цілуватися». Стать і вік користувачів пошуковика визначався за допомогою технології «Яндекс.Кріпта» - рекламного інструменту, який вміє на підставі запитів визначати користувачів в різні соціальні і демографічні групи. Згідно з інформацією на сайті компанії, «Крипта» вміє визначати стать з точністю до 74 відсотків.