«Яндекс» розповів, що діти шукають в інтернеті

14:54, 31 травня 2013
Суспільство
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Інтернет-компанія «Яндекс» представила статистику про запити дітей у пошуковиках. Як повідомляється в офіційному блозі компанії, аналіз приурочений до Дня захисту дітей. 

Дівчатка часто запитують, «як зрозуміти що ти подобаєшся хлопцю»

Аналітики «Яндекса» дійшли висновку, що діти складають десять відсотків від загального числа користувачів пошуковика (як уточнюється в прес-релізі компанії, під «дітьми» розуміються користувачі молодше 18 років), пише Лента.ру.

При цьому, згідно з дослідженням, діти ставлять «Яндексу» питання в чотири рази частіше, ніж дорослі. У дослідження увійшли тільки запити, задані в питальній формі. Запити неповнолітніх користувачів пошуковика найчастіше пов'язані з навчанням («як знайти площу трикутника», «що просив підняти Вій»), іграми та технологіями («як завантажити відео з youtube», «як називається гра де треба бігати по потягах»).

Часто діти шукають невідомі слова («метафора», «епітет»). Крім того, для хлопчиків більш характерні запити про ігри та комп'ютери, а для дівчаток - про навчання, відносини і красу. Судячи зі статистики «Яндекса», хлопчики починають цікавитися протилежною статтю не раніше сьомого класу («як зізнатися дівчинці в любові коли ти йдеш за нею після школи»), а дівчатка - вже в п'ятому.

При цьому, якщо хлопчиків цікавить, що таке «френдзона» (від англійського friend zone - пропозиція залишитися друзями), то дівчаток - що таке любов. Дівчатка часто запитують, «як зрозуміти що ти подобаєшся хлопцю». Характерний питання для хлопчиків - «як правильно цілуватися». Стать і вік користувачів пошуковика визначався за допомогою технології «Яндекс.Кріпта» - рекламного інструменту, який вміє на підставі запитів визначати користувачів в різні соціальні і демографічні групи. Згідно з інформацією на сайті компанії, «Крипта» вміє визначати стать з точністю до 74 відсотків.

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