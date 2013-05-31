Нафтогаз через суд вимагає від своєї дочки 2,2 мільярда

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжує судові тяжби зі своїми дочірніми компаніями, вимагаючи на цей раз у судовому порядку від компанії «Газ України», яка здійснює продаж природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго, повернення 2,188 млрд грн.

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, «Нафтогаз» 30 травня подав позов до Господарського суду Києва. Розгляд справи призначено на 19 червня 2013 року.

Суд визнав подані матеріали достатніми для ухвалення позовної заяви до розгляду, проте деталі справи не розкриває.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року «Нафтогаз» подав позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 1,6 млрд грн.

Наприкінці березня 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала сім позовів до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 7,7 млрд грн.

У березні 2013 року «Нафтогаз» подав позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн.

На початку квітня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв особисто розібратися з судовими позовами НАК «Нафтогаз України» до своїх дочірніх компаній «Укртрансгаз» і «Газ України».

Міністр створив комісію з вивчення ситуації, що склалася в результаті стрічних позовів усередині компанії, назвавши неприпустимим, щоб материнська компанія судилася з дочірньою компанією.

Довідка УНІАН. ДК «Газ України» була створена в 2007 році і займалася продажем природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ухвалило рішення реорганізувати «доньку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - компанію "Газ України" - в Публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.