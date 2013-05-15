Нафтогаз у І кварталі збільшив чистий збиток майже удвічі

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії від реалізації продукції за перші три місяці 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року до 26,688 млрд грн із 38,903 млрд грн.

Валовий збиток компанії за перший квартал 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,525 млрд грн із 1,639 млрд грн.

Збитки “Нафтогазу” від операційної діяльності в першому кварталі 2013 року збільшилися порівняно з січнем-березнем 2012 року до 4,745 млрд грн із 2,313 млрд грн.

Згідно з документом, станом на 31 березня 2013 року довгострокові зобов'язання “Нафтогазу” становили 19,99 млрд грн, а короткострокові кредити в банках — 20,217 млрд грн.

Поточні зобов'язання "Нафтогаз України" станом на 31 березня 2013 року становили 3,71 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Нафтогаз України» отримала в 2012 році чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн, тоді як за 2011 рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 7,764 млрд грн.

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НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.