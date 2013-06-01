У Рівненській області плитою вбило юнака

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України у Рівненській області, вчора ввечері хлопець намагався сховатися від грози у приміщенні недіючої їдальні. Проте вода підмила стіну, і залізобетонна плита перекриття впала на юнака. Його тіло звільнили з-під плити близько 20.00.

Крім того, внаслідок негоди на Рівненщині у Здолбунівському районі, обласному центрі та у Кузнецовську повалено дерева, а в Рівному, Здолбунові та Рівненському районі підтоплено ряд підприємств та приватних господарств.

Раніше повідомлялося, що в Сімеїзі в Криму обвалився балкон, внаслідок чого загинула дитина.