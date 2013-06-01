Павленко: Плата за навчання у музичних школах підвищуватися не буде

15:11, 01 червня 2013
Суспільство
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Плата за навчання дітей у музичних школах підвищуватися не буде, оскільки вона має бути обгрунтованою і доступною для батьків.

Павленко обіцяє не підвищувати плату за музшколи

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко.

Павленко зазначив, що Президент Віктор Янукович наголошує на збереженні та недопущенні закриття діючих шкіл естетичного виховання, а також на тому, що їхнє переоснащення і матеріально-технічне забезпечення має бути збільшене.

"Наразі ставиться завдання, що плата (за навчання в музичних школах) повинна бути обгрунтованою і доступною для батьків. Вона не повинна збільшуватися у будь-якому регіоні і в будь-якій зі шкіл. Тому я думаю, що та загроза, яка виникла кілька місяців тому по відношенню до музичних шкіл, на сьогодні ліквідована. Зокрема, й завдячуючи активній позиції батьківських комітетів та керівників музичних шкіл... Ми говоримо не просто про незбільшення, а можливо, навіть і про зменшення плати для окремих категорій дітей може йти мова", - сказав він.

Павленко повідомив, що в понеділок, 3 червня, відбудеться засідання ради директорів музичних шкіл, де обговорять необхідні рішення для того, щоб усі музичні школи України перейшли на новий рівень розвитку.

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