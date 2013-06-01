Кабмін надасть Одещині матеріальну допомогу
17:13, 01 червня 2013Суспільство
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Кабінет міністрів України надасть Одеській області матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків стихії.
Одещина отримає матеріальну допомогу / Фото dumskaya.net
Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, повідомляє його прес-служба.
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"Одеській області буде надана вся необхідна допомога для ліквідації наслідків складних погодних умов, що виникли 31 травня. Це питання перебуває на жорсткому контролі уряду. У разі необхідності постраждалим територіям буде надана допомога з Резервного фонду Кабінету міністрів", - йдеться у повідомленні.
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